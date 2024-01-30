78-летняя пензячка вышла из дома и потерялась

30.01.2024 | 11:08

В понедельник, 29 января, 78-летняя жительница улицы Входной, расположенной в пензенском микрорайоне Ахуны, ушла из дома и пропала. Вернуть ее помогли правоохранители.

«Вечером, когда уже все отдыхали, страдающая амнезией пенсионерка встала, сама открыла дверь и ушла из дома. Родные проснулись и не обнаружили бабушку», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Родственники пожилой женщины обратились с заявлением в 21:49. Они отметили, что пенсионерка плохо ориентируется в городе.

Приметы пропавшей женщины немедленно получили все экипажи вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавшие улицы Пензы.

«В 22:40 у торгового центра на улице Конструкторской росгвардейцы заметили схожую по описанию гражданку. Уточнив имя и фамилию, а также убедившись, что именно она находится в розыске, стражи правопорядка доставили ее по месту жительства и передали родственникам», - завершили рассказ в пресс-службе ведомства.

Это не первый случай, когда стражи порядка помогают потерявшимся людям вернуться домой. Так, 14 сентября прошлого года они разыскали 77-летнюю жительницу Ахун, страдавшую потерей памяти. Она ушла в магазин и в какой-то момент перестала понимать, где находится.

Несколькими днями раньше в частном секторе Шуиста патруль обратил внимание на растерянного пожилого мужчину, который бесцельно бродил по тротуару, не помня своего адреса. В документах, которые он имел при себе, нашелся листок с номером телефона. Росгвардейцы позвонили по нему, связались с дочерью пенсионера, выяснили его адрес и доставили домой.