Появились подробности конфликта из-за шаурмы на улице Сумской

В полиции рассказали подробности инцидента в шаурмичной на улице Сумской в Пензе. Предварительно сообщалось, что там удерживали и избили 13-летнего мальчика.
ЧП случилось 28 августа. Сотрудники полиции опросили свидетелей и установили, что группа подростков поссорилась с продавцом пункта питания из-за шаурмы, которую несовершеннолетние не оплатили.
«В результате конфликта 21-летний продавец торговой точки ударил ладонью по лицу 13-летнего жителя города Пензы», - рассказали в пресс-службе УМВД России по области.
Сотрудника шаурмичной задержали, он признал свою вину. Факт незаконного удержания мальчика в пункте питания не подтвердился.
«В настоящее время собранный материал проверки направлен в Следственный отдел СУ СК РФ по Пензенской области для принятия решения», - добавили в полиции.
Ранее в телеграм-канале появился пост с рассказом об инциденте. По словам автора, там агрессивно действовала группа мигрантов численностью от 9 до 15 человек. Сообщение подкреплено видео с места происшествия.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов.