Не оплатил шаурму: пензенцы сообщили об избиении ребенка

03.09.2024 | 11:00

Жители Пензы сообщили об удержании и избиении 13-летнего мальчика в микрорайоне Север. Это случилось в шаурмичной на улице Сумской.

Пост об инциденте появился в одном из телеграм-каналов утром во вторник, 3 сентября. Активисты получили жалобу, что группа мигрантов численностью от 9 до 15 человек хочет наказать ребенка якобы из-за неоплаченной шаурмы.

«Позже поступила информация, что его не просто удерживают, а избивают и пытаются душить», - говорится в посте.

К сообщению автор прикрепил видео, на котором запечатлено прибытие полиции на место происшествия.

На пост отреагировал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов.

Руководителю СУ СКР по области Владимиру Игнатенкову поручено доложить об установленных обстоятельствах инцидента, сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.