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Происшествия

На Суре пассажирам катера потребовалась помощь спасателей

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В среду, 28 августа, пассажирам катера во время прогулки по Суре потребовалась помощь спасателей.

На акватории реки в районе Барковки сломался лодочный мотор, из-за чего транспортное средство стало неуправляемым. На борту в этот момент находились три человека, среди которых был ребенок.

Информация о нештатной ситуации поступила на спасательную станцию на воде «Пески», работники которой выдвинулись на подмогу.

На Суре пассажирам катера потребовалась помощь спасателей

«Они на лодке добрались до указанного места и отбуксировали аварийное судно к берегу», - сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

ЧП на воде нередки. Так, 22 июля на Пензенском (Сурском) водохранилище перевернулась лодка с рыбаком, оказавшийся в воде мужчина не мог самостоятельно добраться до берега. 20 июля заросли камыша стали настоящим испытанием для группы туристов: 3 человека на каяках (одноместных лодках) заблудились в густой растительности.

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Источник — фото № 2 ГБУ «ППСЦ»
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