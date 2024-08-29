На Суре пассажирам катера потребовалась помощь спасателей

29.08.2024 | 11:47

В среду, 28 августа, пассажирам катера во время прогулки по Суре потребовалась помощь спасателей.

На акватории реки в районе Барковки сломался лодочный мотор, из-за чего транспортное средство стало неуправляемым. На борту в этот момент находились три человека, среди которых был ребенок.

Информация о нештатной ситуации поступила на спасательную станцию на воде «Пески», работники которой выдвинулись на подмогу.

«Они на лодке добрались до указанного места и отбуксировали аварийное судно к берегу», - сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

ЧП на воде нередки. Так, 22 июля на Пензенском (Сурском) водохранилище перевернулась лодка с рыбаком, оказавшийся в воде мужчина не мог самостоятельно добраться до берега. 20 июля заросли камыша стали настоящим испытанием для группы туристов: 3 человека на каяках (одноместных лодках) заблудились в густой растительности.