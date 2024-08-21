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Происшествия

В Сурском водохранилище рыбак нашел тело мужчины

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В Пензенском районе в Сурском водохранилище погиб 44-летний мужчина. Трагедия случилась во вторник, 20 августа.

Мужчина отдыхал на берегу в компании друзей и пил алкоголь. Через некоторое время он отправился купаться в не оборудованном для этого месте. На берег пензенец больше не вернулся.

Товарищи сразу же забили тревогу и обратились к правоохранителям. Был организован поиск тела, однако в день трагедии он не увенчался успехом.

21 августа погибшего обнаружил рыбак недалеко от того места, где мужчина решил искупаться.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По факту гибели в водоеме организовали проверку, специалисты установят все обстоятельства происшествия.

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Источник — фото СУ СКР по области
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