В Сурском водохранилище рыбак нашел тело мужчины

В Пензенском районе в Сурском водохранилище погиб 44-летний мужчина. Трагедия случилась во вторник, 20 августа.
Мужчина отдыхал на берегу в компании друзей и пил алкоголь. Через некоторое время он отправился купаться в не оборудованном для этого месте. На берег пензенец больше не вернулся.
Товарищи сразу же забили тревогу и обратились к правоохранителям. Был организован поиск тела, однако в день трагедии он не увенчался успехом.
21 августа погибшего обнаружил рыбак недалеко от того места, где мужчина решил искупаться.
«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
По факту гибели в водоеме организовали проверку, специалисты установят все обстоятельства происшествия.