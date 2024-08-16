В Пензе загорелась квартира на проспекте Победы

16.08.2024 | 20:27

Вечером в пятницу, 16 августа, на проспекте Победы случилось ЧП: в доме № 140 загорелась квартира. Об этом сообщили очевидцы.

Кадры появились в Сети. На них видно, что полыхает жилье на 4-м этаже. Мощное пламя пытаются потушить пожарные.

Наружные стены нескольких квартир, расположенных выше, покрылись копотью.

По предположениям свидетелей происшествия, к возгоранию мог привести брошенный окурок.

В региональном ГУ МЧС уточнили: выгорели балкон площадью 3 кв. м и комната площадью 12 кв. м в квартире на 4-м этаже, а также еще один балкон на 4-м этаже на площади 0,5 кв. м. Закоптились балконы на 6-м, 7-м, 8-м этажах.

«Спасено 3 человека, эвакуировано 9», - добавили в ведомстве.

Ранее в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области случился смертельный пожар. Загорелся 3-квартирный дом на улице Советской. В пострадавшей квартире нашли тело мужчины.