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Происшествия

В с. Грабово в выгоревшей квартире нашли тело мужчины

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В понедельник, 29 июля, в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области случился смертельный пожар.

В с. Грабово в выгоревшей квартире нашли тело мужчины

Загорелся трехквартирный дом на улице Советской. Сигнал в МЧС поступил в 13:37, на тушение выехали 17 спасателей на пяти спецмашинах.

Огонь уничтожил кровлю дома на площади 250 квадратных метров, также выгорела квартира № 3 - 70 квадратных метров.

«Обнаружен погибшим мужчина 1964 года рождения», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В СУ СКР по области добавили, что возможная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.

В с. Грабово в выгоревшей квартире нашли тело мужчины

По факту гибели сельчанина начали проверку. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По данным на 26 июля, в Пензенской области с начала года случился 1 441 пожар. Погибли 54 человека, в том числе двое детей; травмированы 34, из них 2 - несовершеннолетние.

Фото 3 - СУ СКР по области.

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Источник — видео областного ГУ МЧС России
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