В Пензе на трассе М-5 в ДТП погибла женщина

13.08.2024 | 10:54

Вечером в понедельник, 12 августа, в Пензе на трассе М-5 рядом с поселком Лесным произошла смертельная авария. На 642-м километре дороги около 20:50 в кювет вылетел легковой автомобиль с пассажирами.

Машина опрокинулась. Очевидцы ДТП вызвали на место сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра.

Специалисты помогли травмированному водителю: донесли его по склону до кареты скорой помощи.

«Тело погибшей женщины извлекли из-под деревьев и транспортировали до дороги, где передали сотрудникам полиции», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

10 августа в Никольском районе погиб 68-летний водитель ВАЗ-2110. Он съехал на машине в кювет и врезался в дерево.