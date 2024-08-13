Сетевое издание|18+|Среда|14 авг 2024|03:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

В Пензе на трассе М-5 в ДТП погибла женщина

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вечером в понедельник, 12 августа, в Пензе на трассе М-5 рядом с поселком Лесным произошла смертельная авария. На 642-м километре дороги около 20:50 в кювет вылетел легковой автомобиль с пассажирами.

Машина опрокинулась. Очевидцы ДТП вызвали на место сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра.

Специалисты помогли травмированному водителю: донесли его по склону до кареты скорой помощи.

«Тело погибшей женщины извлекли из-под деревьев и транспортировали до дороги, где передали сотрудникам полиции», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

10 августа в Никольском районе погиб 68-летний водитель ВАЗ-2110. Он съехал на машине в кювет и врезался в дерево.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Пензенского пожарно-спасательного центра
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте