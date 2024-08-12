В Никольском районе мужчина не выжил после ДТП с деревом

Днем в субботу, 10 августа, в Никольском районе погиб 68-летний водитель ВАЗ-2110. Он съехал на машине в кювет.
По предварительным данным, авария случилась в 13:55 на 57-м километре дороги Сосновоборск - Никольск. Автомобиль мужчины слетел с проезжей части и врезался в дерево.
Спасти водителя не удалось, он умер в карете скорой помощи.
По данному факту проводится проверка, сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.
Ранее в Засечном «Лада-Калина» слетела с дороги в поле и перевернулась. Пострадала 34-летняя женщина.