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Происшествия

В Никольском районе мужчина не выжил после ДТП с деревом

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Днем в субботу, 10 августа, в Никольском районе погиб 68-летний водитель ВАЗ-2110. Он съехал на машине в кювет.

По предварительным данным, авария случилась в 13:55 на 57-м километре дороги Сосновоборск - Никольск. Автомобиль мужчины слетел с проезжей части и врезался в дерево.

Спасти водителя не удалось, он умер в карете скорой помощи.

По данному факту проводится проверка, сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Засечном «Лада-Калина» слетела с дороги в поле и перевернулась. Пострадала 34-летняя женщина.

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