Подробности ДТП в Пензе: погибла женщина, пострадал ребенок

13.08.2024 | 11:57

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП на трассе М-5 в Пензе, которое случилось вечером в понедельник, 12 августа.

Около 20:30 на 642-м километре дороги 26-летний мужчина за рулем «Лады-Гранты» не справился с управлением. Машина врезалась в металлическое ограждение, вылетела в кювет и опрокинулась.

27-летняя пассажирка «Гранты» от полученных травм скончалась на месте. Пострадали водитель, а также другой его пассажир, мальчик 2021 года рождения. Медики госпитализировали их.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД РФ по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что на месте ДТП работали спасатели. Они донесли травмированного водителя до машины скорой помощи, а также разыскали тело погибшей женщины среди деревьев, чтобы передать его полицейским.