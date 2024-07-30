ДТП в Нижнеломовском районе: один человек погиб, двое пострадали

30.07.2024 | 15:02

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП, которое случилось во вторник, 30 июля, в Нижнеломовском районе.

По предварительным данным, в 12:30 на 557-м километре трассы М-5 cтолкнулись Renault с 40-летней женщиной за рулем и «Нива» с 75-летним водителем.

От полученных травм автолюбительница, управлявшая Renault, скончалась на месте, рассказали в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Травмы в ДТП получил водитель «Нивы», а также пассажирка иномарки, девушка 2006 года рождения. Медики госпитализировали их.

По факту происшествия проводится проверка.