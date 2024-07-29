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Происшествия

В 50% ДТП с пензенскими такси виноваты сами шоферы

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В Пензенской области за 6 месяцев 2024-го зарегистрировали 40 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей такси. В них пострадали 50 человек.

Как сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по области, по вине таксистов случилось 20 ДТП, травмы в них получили 26 человек.

«Низкий уровень знаний правил дорожного движения РФ, а также неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств негативно влияют на безопасность дорожного движения», - отметили в Госавтоинспекции.

Для профилактики аварий с автомобилями такси в регионе регулярно проводят специальное мероприятие. Очередное стартовало 25 июля и завершится 31-го.

Сотрудники ГИБДД проверяют, как таксисты соблюдают правила дорожного движения и есть ли в

машинах детские удерживающие устройства.

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