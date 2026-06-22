В Мичуринском столкнулись Renault Logan и Kia Rio

В Пензенском районе, на пересечении улиц Июльской и Юго-Западной в поселке Мичуринском, столкнулись Renault Logan и Kia Rio. Пострадали 3 человека.

ДТП случилось 20 июня в 10:55. За рулем Renault находилась 19-летняя девушка, Kia Rio управляла 39-летняя женщина.

На место, кроме Госавтоинспекции и скорой, выезжали сотрудники пожарно-спасательного центра. Помощь по извлечению пострадавших из автомобилей не потребовалась. Они провели мероприятия по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП.

В аварии пострадали водитель Kia (ее госпитализировали), а также водитель и 16-летняя пассажирка Renault (их отпустили после оказания медицинской помощи).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в областной Госавтоинспекции.