В Мичуринском столкнулись Renault Logan и Kia Rio

Происшествия

В Мичуринском столкнулись Renault Logan и Kia Rio
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В Пензенском районе, на пересечении улиц Июльской и Юго-Западной в поселке Мичуринском, столкнулись Renault Logan и Kia Rio. Пострадали 3 человека.

ДТП случилось 20 июня в 10:55. За рулем Renault находилась 19-летняя девушка, Kia Rio управляла 39-летняя женщина.

На место, кроме Госавтоинспекции и скорой, выезжали сотрудники пожарно-спасательного центра. Помощь по извлечению пострадавших из автомобилей не потребовалась. Они провели мероприятия по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП.

В аварии пострадали водитель Kia (ее госпитализировали), а также водитель и 16-летняя пассажирка Renault (их отпустили после оказания медицинской помощи).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в областной Госавтоинспекции.

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