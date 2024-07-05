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Происшествия

В Пензе погибла годовалая девочка с ул. 8 Марта

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Днем в четверг, 4 июля, на улице 8 Марта в Пензе случилась трагедия: из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже, выпала годовалая девочка.

Ребенка госпитализировали, но в больнице, несмотря на оказанную помощь, он скончался.

Как уточнили в областном управлении СКР, в момент происшествия мать девочки находилась в квартире. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.

«Не оставляйте без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их», - обратились к пензенцам в управлении.

3 июня на улице Медицинской (Шуист) с 4-го этажа упала 3-летняя девочка. Она оперлась на москитную сетку и сорвалась вниз.

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