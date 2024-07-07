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Происшествия

В Кондоле автомобиль слетел в кювет и опрокинулся

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Днем в воскресенье, 7 июля, в селе Кондоль Пензенского района случилось ДТП с участием двух автомобилей. В результате один из них слетел в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили очевидцы.

Авария произошла на улице Саратовской.

«Одна машина подрезала другую, и она перевернулась. Все живы», - рассказал свидетель случившегося.

Официальной информации пока нет.

Ранее на 6-м километре дороги Неверкино - Илим-Гора 17-летний подросток на «Ладе-Гранте» слетел в кювет.

Юноша получил травмы и был госпитализирован, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД РФ по Пензенской области.

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Источник — фото группы «Пенза Новости»
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