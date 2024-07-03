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Происшествия

В Неверкинском районе опрокинулась «Лада» с 17-летним водителем

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В Неверкинском районе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с юношей 2007 года рождения.

По предварительным данным, авария случилась во вторник, 2 июля, в 3:10. На 6-м километре дороги Неверкино - Илим-Гора подросток на «Ладе-Гранте» слетел в кювет.

Машина опрокинулась. Юный водитель получил травмы, медики госпитализировали его, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД РФ по Пензенской области.

В Пензенской области за последнюю неделю случилось несколько ДТП с участием подростков. Так, 28 июня на 14-м километре дороги «Подъезд к Кузнецку с восточной стороны» 16-летний водитель MotoLand XR 250 сбил 31-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте, юноша тоже пострадал.

30-го числа в Кузнецком районе на полевой дороге в селе Алексеевка столкнулись два Motoland Alpha. Одним управлял юноша 2009 года рождения, другим - юноша 2010 года рождения. Травмы получили оба водителя и их пассажиры - девушка и юноша 2010 года рождения. Всех четверых госпитализировали.

В тот же день в Кузнецке на улице Хвалынской столкнулись мотоцикл Motoland MTX 250 с 14-летним подростком за рулем и ВАЗ-2114, которым управлял молодой человек 2003 года рождения. Водителя двухколесного транспорта увезли с травмами в больницу.

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