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Происшествия

В Чемодановке случился пожар на складе лакокрасочных материалов

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В селе Чемодановка Бессоновского района загорелся склад лакокрасочных материалов. ЧП случилось поздним вечером в четверг, 4 июля.

Огонь охватил кровлю металлического ангара на площади 1 500 кв. м. К тушению привлекли 35 спасателей и 11 спецмашин.

В 0:57 5 июля пожар был локализован. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причину возгорания установят специалисты.

Вечером 30 июня пожар произошел в другом селе Бессоновского района. Вспыхнула пилорама в Бессоновке. Огонь полностью уничтожил здание площадью 750 кв. м.

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Источник — видео ГУ МЧС России по области
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