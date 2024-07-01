В Бессоновке ночью вспыхнуло здание пилорамы

01.07.2024 | 10:45

Поздним вечером в воскресенье, 30 июня, на пилораме в Бессоновке случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 22:05.

Огонь уничтожил все здание площадью 750 кв. м.

«На тушение пожара привлекалось 18 человек личного состава и 6 единиц техники. Погибших, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе главного управления.

По факту ЧП будет проведена проверка, которая установит причину случившегося.

В ночь на 27 апреля в пензенском поселке Монтажном вспыхнул склад с пиломатериалами. Тогда огонь охватил площадь в 700 кв. м, сгорели доски на открытой территории и в кирпичном двухэтажном строении.