Появились подробности ДТП с пешеходом в Засечном

04.07.2024 | 12:50

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с пешеходом в Засечном, которое случилось вечером в среду, 3 июля.

По предварительным данным, около 22:11 вблизи дома № 3 на Прибрежном бульваре 19-летний водитель автомобиля «Лада» наехал на 36-летнего пешехода.

Момент аварии попал в объектив камеры. На кадрах видно, как мужчина начинает пересекать проезжую часть и попадает под колеса машины, водитель которой не притормаживает перед зеброй.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД РФ по Пензенской области.

По факту происшествия проводят проверку.