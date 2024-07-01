На подъезде к Кузнецку 16-летний мотоциклист сбил насмерть пешехода

01.07.2024 | 15:16

В Кузнецком районе случилось смертельное ДТП с участием мотоцикла, которым управлял подросток.

В 22:00 в пятницу, 28 июня, на 14-м километре дороги «Подъезд к Кузнецку с восточной стороны» 16-летний водитель MotoLand XR 250 сбил 31-летнего пешехода.

От полученных травм мужчина скончался на месте, самого подростка госпитализировали, сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД РФ по Пензенской области.

Кузнечане в местном канале в Telegram призвали родителей, покупающих детям мотоциклы, задуматься.

«Почему некоторые родители считают, что 16-летние дети достаточно серьезны и ответственны для того, чтобы дарить им мотоцикл. В последнее время буквально все через одного покупают их. И они не думают о последствиях, которые могут быть. Почему они не задумываются о том, что могут сломать чью-то жизнь и жизнь своего ребенка», «Родители, задумайтесь, для чего вы покупаете несовершеннолетним эти дорогие игрушки - мотоциклы!», «Неужели ничего больше нельзя придумать, чтобы занять своего ребенка? На фига покупать такую опасную игрушку? Скучно ему? Пусть с отцом идет на работу подрабатывать, вечером сил уже не будет думать о мотоциклах, скутерах и пр. И денежку заработает, и заодно поймет, как эта денежка достается», - написали горожане.