В Кузнецком районе и Кузнецке в ДТП пострадали юные мотоциклисты

01.07.2024 | 17:27

В воскресенье, 30 июня, в Кузнецком районе и Кузнецке случились ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов.

В 12:50 на полевой дороге в селе Алексеевка (вблизи дома № 88 на улице Заречной) столкнулись два Motoland Alpha. Одним управлял юноша 2009 года рождения, другим - юноша 2010 года рождения.

Травмы получили оба водителя и их пассажиры: девушка и юноша 2010 года рождения. Все четверо госпитализированы, уточнили в Управлении Госавтоинспекции УМВД РФ по Пензенской области.

В тот же день в Кузнецке в 18:00 у дома № 76 на улице Хвалынской столкнулись мотоцикл Motoland MTX 250 с 14-летним подростком за рулем и ВАЗ-2114, которым управлял молодой человек 2003 года рождения. Водителя двухколесного транспорта увезли с травмами в больницу.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 28 июня, на подъезде к Кузнецку с восточной стороны 16-летний водитель MotoLand XR 250 сбил насмерть 31-летнего пешехода.