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Происшествия

СУ СКР расследует смерть мужчины на пруду в Богословке

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Следователи устанавливают обстоятельства смерти 48-летнего мужчины в селе Богословка. Днем в среду, 3 июля, его тело вытащили из пруда недалеко от улицы Бельденкова.

«В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тело мужчины обнаружили очевидцы, а из воды его доставали водолазы пожарно-спасательного центра. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, пляжа на этом пруду нет.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - добавили в следственном комитете.

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