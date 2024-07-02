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Происшествия

Жители Пензенской области чаще всего тонут в 63 местах

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За полгода в Пензенской области утонуло 7 человек. Всего за данный период зарегистрировано 9 происшествий на воде, 2 человек удалось спасти.

Об этом во вторник, 2 июля, в эфире, организованном ЦУР в соцсети «ВКонтакте», рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин. Он привел статистику за истекший период.

«За период купального сезона, который начался с 1 июня, на водных объектах Пензенской области зарегистрировано три происшествия, в результате которых извлечено из воды двое погибших. Это жители Пензенского района и города Пензы. Также спасен один гражданин 1968 года рождения на территории Пензенского района», - сообщил Петрунин.

По его словам, мужчину вытащили из воды другие отдыхавшие. Скорая увезла пострадавшего в больницу, где ему оказали помощь.

Сергей Петрунин отметил, что 70% трагедий на воде произошли с людьми, которые употребляли алкоголь на берегу. Кроме того, несчастья зарегистрировали в местах, не оборудованных для купания.

В Пензенской области порядка 63 особо опасных мест, где люди тонут чаще всего. Все они взяты на контроль, там порекомендовали создать спасательные посты, установили информационные щиты о запрете купания.

«Примером может послужить территория так называемого дикого пляжа, который находится у нас за ТЭЦ-1. Граждане продолжают там купаться, об этом знает администрации Пензы, она принимает определенные меры, создавая там спасательный пост, предупреждает о том, что в этом месте происходили несчастные случаи, применяет меры административного воздействия», - рассказал Сергей Петрунин.

10 июня в пруду в селе Богословка Пензенского района утонул 24-летний мужчина. Тело заметил прохожий и позвонил в пожарно-спасательный центр.

16 июня в Пензе в Суре погиб 49-летний мужчина. Трагедия случилась вне зоны пляжа на улице Ангарской.

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