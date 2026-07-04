В Пензе на трассе М-5 в ДТП погиб водитель ВАЗа

Происшествия

В Пензе на трассе М-5 в ДТП погиб водитель ВАЗа
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Вечером в субботу, 4 июля, в Пензе на трассе М-5 случилось ДТП, в котором погиб человек.

В Пензе на трассе М-5 в ДТП погиб водитель ВАЗа

По предварительным данным, в 19:15 на 630-м километре дороги столкнулись Chevrolet Aveo с 38-летним водителем и ВАЗ-2115 с 42-летнем мужчиной за рулем.

Автомобилист, управлявший отечественной машиной, скончался на месте ДТП от полученных травм.

В Пензе на трассе М-5 в ДТП погиб водитель ВАЗа

Водителя Chevrolet осмотрели медики, госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в областной ГАИ.

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