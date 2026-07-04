В Пензе на трассе М-5 в ДТП погиб водитель ВАЗа

Вечером в субботу, 4 июля, в Пензе на трассе М-5 случилось ДТП, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 19:15 на 630-м километре дороги столкнулись Chevrolet Aveo с 38-летним водителем и ВАЗ-2115 с 42-летнем мужчиной за рулем.

Автомобилист, управлявший отечественной машиной, скончался на месте ДТП от полученных травм.

Водителя Chevrolet осмотрели медики, госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в областной ГАИ.