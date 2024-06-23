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Происшествия

Соцсети: в жесткое ДТП на Антонова попала машина такси

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В Пензе ночью воскресенья, 23 июня, в микрорайоне ГПЗ случилось жесткое ДТП с участием двух автомобилей. Кадры последствий появились в Сети.

Авария произошла на перекрестке возле дома № 9 на Антонова. На снятом ролике запечатлены две искореженные машины, одна из них стоит на дороге, другую вынесло на тротуар. «Это такси, жесть», - произносит автор. Также на кадрах видно сотрудников МЧС.

Соцсети: в жесткое ДТП на Антонова попала машина такси

Официальной информации о случившемся пока нет.

Пензенцы, посмотревшие ролик, отметили, что данный перекресток нерегулируемый и это создает аварийные ситуации.

«Конечно, надо соблюдать ПДД, но нет светофора, а перекресток очень загруженный!», «Зато так необходимый здесь светофор установлен до него (около 100 м) на обычном переходе, вот только зачем и почему так сделали?», «Просто очень тупой перекресток. Налево со второстепенной вообще на нем если и выйдешь, то наверное по случайности счастливой», - написали горожане.

Этой же ночью в ДТП в Заречном погибли 3 парня и девушка. Они слетели в кювет на «Ладе-Приоре» и врезались в дерево.

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Источник — видео и фото группы «Пенза Новости»
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