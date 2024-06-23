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Происшествия

В ночном ДТП в Заречном погибли 3 парня и девушка

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В воскресенье, 23 июня, ночное ДТП в Заречном унесло жизни 4 молодых людей. Они врезались в дерево на «Ладе-Приоре».

По предварительным данным, авария случилась в 1:20 на улице Транспортной, напротив корпуса 1/738 на проспекте Мира.

«Молодой человек 2003 года рождения допустил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево)», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Водитель и его пассажиры (двое парней 2003 и 2005 года рождения, а еще девушка 2002-го) погибли на месте от полученных травм.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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Источник — фото областной Госавтоинспекции
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