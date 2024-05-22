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Происшествия

Названа предварительная причина пожара в Сосновоборске

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Причиной серьезного пожара в Сосновоборске стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Такую предварительную информацию дали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Вечером во вторник, 21 мая, на улице Театральной вспыхнули сначала надворные постройки, затем два жилых дома, на которые перекинулось пламя. Площадь, пройденная огнем, достигла 460 кв. м.

«Привлекались к тушению 32 человека личного состава и 10 единиц техники», - пояснили в пресс-службе управления.

Подчеркивается, что пожарным удалось не допустить распространения огня на третий дом. Работе мешал сильный ветер.

Никто из людей не пострадал, владельцы подсчитывают убытки.

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Источник — фото и видео группы «Пенза Новости»
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