В Бессоновском районе 16-летний мотоциклист сбил пешехода

В ночь на воскресенье, 30 августа, в Бессоновском районе случилось ДТП, в котором пострадали пешеход и мотоциклист.

По предварительным данным, в 1:30, на 1-м километре автодороги Бессоновка - Степное Полеологово (на выезде из райцентра) 16-летний юноша на эндуро BS250 сбил прохожего, личность которого пока не установлена.

В результате оба получили травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ Пензенской области.

19 августа на улице Советской в поселке Беково столкнулись эндуро, которым управлял 16-летний юноша, и «Лада-Приора» с 26-летним водителем. Подросток получил травмы.