Пожилой пензенец попал домой благодаря росгвардейцам

07.09.2023 | 09:29

В Пензе на улице Проходной в частном секторе Шуиста нашли дезориентированного 85-летнего пенсионера. Инцидент произошел вечером 5 сентября.

Около 19:35 патрулировавшие улицы росгвардейцы заметили пожилого горожанина, который бесцельно бродил по тротуару. Они остановили пенсионера и поговорили с ним.

Выяснилось, что мужчина не помнит своего адреса и не может самостоятельно вернуться домой.

Правоохранители проверили его документы и обнаружили в них свернутый листок с номером телефона.

«Связавшись по указанному в записке контакту, бойцы вневедомственной охраны выяснили, что номер телефона принадлежит дочери потерявшегося пенсионера», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Росгвардейцы выяснили адрес пожилого пензенца и доставили его домой.