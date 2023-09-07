Пожилой пензенец попал домой благодаря росгвардейцам

В Пензе на улице Проходной в частном секторе Шуиста нашли дезориентированного 85-летнего пенсионера. Инцидент произошел вечером 5 сентября.
Около 19:35 патрулировавшие улицы росгвардейцы заметили пожилого горожанина, который бесцельно бродил по тротуару. Они остановили пенсионера и поговорили с ним.
Выяснилось, что мужчина не помнит своего адреса и не может самостоятельно вернуться домой.
Правоохранители проверили его документы и обнаружили в них свернутый листок с номером телефона.
«Связавшись по указанному в записке контакту, бойцы вневедомственной охраны выяснили, что номер телефона принадлежит дочери потерявшегося пенсионера», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Росгвардейцы выяснили адрес пожилого пензенца и доставили его домой.
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