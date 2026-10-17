В Пензе на улице Чаадаева неизвестный сломал саженцы тополя

В субботу, 17 октября, сотрудники МБУ «Пензавтодор» обнаружили сломанные саженцы тополя на улице Чаадаева.

От действий злоумышленника пострадало 21 растение. В полицию направили соответствующее заявление.

«К обращению приобщены материалы, полученные с камеры наружного наблюдения, установленной на одном из близлежащих домов», - рассказали в городской администрации.

Сейчас проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, а также личность хулигана.

«По поручению главы Пензы Олега Денисова в учебных учреждениях проведут беседы с учащимися о важности бережного отношения как к окружающей среде, так и к муниципальному имуществу», - добавили в мэрии.

Это не первый случай в областном центре в этом году, когда городское имущество страдает от действий пензенцев. Так, в августе из сквера Ермина (на улице Володарского, напротив Дома Мейерхольда) украли 3 саженца можжевельника. А в июне на набережной Суры выкопали 4 саженца гортензий.