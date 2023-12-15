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Происшествия

Розыск: женщина пропала в центре Пензы средь бела дня

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В Пензе продолжаются поиски 66-летней Елены Александровны Макаровой (Петровой), пропавшей несколько дней назад.

Координатор регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала, что женщина вышла днем 11 декабря из поликлиники, расположенной в центре города, и пропала. Сотрудникам полиции удалось достоверно отследить по камерам ее путь до дворца спорта «Рубин», далее след теряется.

«Возможно, кто-то видел Елену Александровну днем 11 декабря или позже, но не знает о пропаже. Ведь не может же человек бесследно исчезнуть средь бела дня в центре города?» - написала она, попросив максимально распространить ориентировку на пропавшую горожанку.

Розыск: женщина пропала в центре Пензы средь бела дня

Рост Елены Макаровой - 160 см, телосложение худощавое, волосы темные с проседью, глаза голубые. В день исчезновения на ней были темные пальто и брюки, черные дутые сапоги, серая вязаная шапка и серые варежки.

Всех, кто знает что-либо о судьбе Елены Макаровой (Петровой), просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

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Источник — фото «Лиза Алерт»
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