В Пензе на улице Чехова водитель «Лады-Гранты» сбил школьницу

08.04.2024 | 12:06

В Пензе в ДТП пострадала 14-летняя девочка. Она переходила дорогу на улице Чехова и угодила под колеса автомобиля.

По предварительным данным, наезд произошел в 19:50 6 апреля напротив дома № 17 на Чехова. Подростка сбил 41-летний мужчина, управлявший «Ладой-Грантой».

Снимки с места происшествия появились в Сети. На них видна лежащая на проезжей части школьница. Рядом – пешеходный переход.

Девочка получила травмы и была госпитализирована, сообщили в УГБДД УМВД России по области.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области за два первых месяца 2024-го на 140% выросло число ДТП с детьми - с 10 за аналогичный период 2023-го до 24. Ситуация с аварийностью остается сложной.