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Происшествия

В Пензенской области ищут мужчину, пропавшего 4 месяца назад

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В Нижнеломовском районе расследуется уголовное дело о безвестном исчезновении Владислава Эдуардовича Цыганкова 1996 года рождения.

По данным следствия, вечером 20 ноября 2023 года около 18:00 Владислав Цыганков вышел из дома своего знакомого на улице Андреева в Нижнем Ломове. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Эдуарду Цыганкову на вид около 30 лет, он имеет рост 180 см, прямые коротко стриженные волосы.

На мужчине были надеты синяя куртка «Адидас», серые штаны, черная вязаная шапка с рисунком в виде белых звездочек, белые кроссовки.

«Всех, кто владеет информацией о местонахождении Владислава Цыганкова или обстоятельствах его исчезновения, просим сообщить по телефонам: 8(8412) 63-64-96 или 02», - обратились к жителям Пензенской области в региональном следственном управлении.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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