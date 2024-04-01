Полиция установила участников драк в компьютерном клубе Заречного

01.04.2024 | 12:12

В Заречном установили личности участников конфликтов в компьютерном клубе «Гуд Гейм», расположенном в здании бывшего загса.

Ранее в Сети распространились ролики с расправами с посетителями клуба. Зареченцы забили тревогу. Сообщалось, что охраны в заведении нет, а уполномоченные органы не реагируют на требования граждан принять меры.

УМВД России по Пензенской области и региональное СУ СК РФ начали проверку.

Было установлено, что 22-летний мужчина избил в клубе 19-летнюю зареченку. Девушка написала заявление, агрессора привлекли к административной ответственности.

«Вместе с тем 31 марта 2024 года в Сети был распространен еще один видеоматериал, на котором запечатлен конфликт двух молодых людей в компьютерном клубе «Гуд Гейм». Инцидент произошел в марте 2023 года. Сотрудниками полиции участники конфликта были установлены. Ими оказались граждане 2004 и 2001 годов рождения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Юноши отказались писать заявление. Они пояснили, что не имеют друг к другу претензий.