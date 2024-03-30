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Происшествия

В Пензе большегруз насмерть сбил пешехода

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В субботу, 30 марта, в Пензе случилось ДТП, оборвавшее жизнь человека. Информация об инциденте появилась в Сети.

В Пензе большегруз насмерть сбил пешехода

По сообщениям очевидцев, трагедия произошла в 12:30 у дома № 12 на улице Тепличной.

«Грузовик сшиб насмерть женщину. Она переходила дорогу в неположенном, к сожалению, месте», - сообщил свидетель происшествия.

В Пензе большегруз насмерть сбил пешехода

На кадрах видно тело под голубой простыней, лежащее между колесами.

В Пензе большегруз насмерть сбил пешехода

На место происшествия прибыли скорая помощь и сотрудники Госавтоинспекции.

25 марта в Нижнеломовском районе погиб пешеход. В 5:20 на 526-м километре трассы М-5 39-летний водитель автомобиля «Газель» сбил 41-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Фото № 2, 4 - «Сова Пенза авто»

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Источник — фото № 1, 3 «ЖК Ближняя Веселовка», Viber
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