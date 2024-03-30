В Пензе большегруз насмерть сбил пешехода

30.03.2024 | 13:07

В субботу, 30 марта, в Пензе случилось ДТП, оборвавшее жизнь человека. Информация об инциденте появилась в Сети.

По сообщениям очевидцев, трагедия произошла в 12:30 у дома № 12 на улице Тепличной.

«Грузовик сшиб насмерть женщину. Она переходила дорогу в неположенном, к сожалению, месте», - сообщил свидетель происшествия.

На кадрах видно тело под голубой простыней, лежащее между колесами.

На место происшествия прибыли скорая помощь и сотрудники Госавтоинспекции.

25 марта в Нижнеломовском районе погиб пешеход. В 5:20 на 526-м километре трассы М-5 39-летний водитель автомобиля «Газель» сбил 41-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Фото № 2, 4 - «Сова Пенза авто»