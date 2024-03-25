На трассе в Нижнеломовском районе погиб пешеход

25.03.2024 | 12:35

Утром в понедельник, 25 марта, на трассе М-5 в Нижнеломовском районе случилось смертельное ДТП. В нем погиб пешеход.

По предварительным данным, в 5:20 на 526-м километре дороги 39-летний водитель автомобиля «Газель» сбил 41-летнего мужчину.

«В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

Утром 1 января в селе Радищево Кузнецкого района под колесами автомобиля погиб пешеход - 42-летний мужчина. Его сбил 63-летний водитель Lada Granta.