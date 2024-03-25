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Происшествия

На трассе в Нижнеломовском районе погиб пешеход

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Утром в понедельник, 25 марта, на трассе М-5 в Нижнеломовском районе случилось смертельное ДТП. В нем погиб пешеход.

На трассе в Нижнеломовском районе погиб пешеход

По предварительным данным, в 5:20 на 526-м километре дороги 39-летний водитель автомобиля «Газель» сбил 41-летнего мужчину.

На трассе в Нижнеломовском районе погиб пешеход

На трассе в Нижнеломовском районе погиб пешеход

«В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На трассе в Нижнеломовском районе погиб пешеход

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

На трассе в Нижнеломовском районе погиб пешеход

Утром 1 января в селе Радищево Кузнецкого района под колесами автомобиля погиб пешеход - 42-летний мужчина. Его сбил 63-летний водитель Lada Granta.

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Источник — видео, фото УГИБДД УМВД России по области
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