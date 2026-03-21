У бара в Заводском районе Пензы услышали перестрелку

У бара в Заводском районе Пензы услышали перестрелку
Утром в субботу, 21 марта, у бара под названием «Желтый» на улице Леонова, 19, в Пензе произошла перестрелка, рассказали очевидцы. На место прибыли скорая и полиция, территорию оцепили.

В правоохранительных органах факт подтвердили. Сообщение о том, что в заведении слышны похожие на выстрелы звуки поступило в 8:45, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Конфликт случился между двумя посетителями бара. По имеющимся у редакции сведениям, в ход было пущено травматическое оружие.

Сейчас полиция уже установила личности всех участников инцидента.

Выясняются обстоятельства случившегося, проводится проверка.

