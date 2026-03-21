В Пензе на мебельном производстве пострадал столяр

В Пензе в мебельном цеху индивидуального предпринимателя травмировался столяр. В ЧП обвинили начальника производственного участка.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Столяр работал на сверлильно-присадочном станке, когда деревянная заготовка ударила его в брюшную полость.

Полученную травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Как установило следствие, работник получил повреждения потому, что начальник производственного участка допустил его к работе на станке без присоединения к нему роликовых конвейеров для погрузки и разгрузки. Кроме того, столяр не прошел обучение требованиям охраны труда.

Начальник признал свою вину, сообщили в региональном СУ СКР.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.