В «ЛизаАлерт» сообщили о пропаже двух 14-летних девушек

В Пензе и Саратове разыскивают 14-летних Дарью Антоновну Янину и Александру Руслановну Сидоренко. Их местонахождение неизвестно с 19 марта.

Ориентировку на пропавших 22-го числа распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост Дарьи Яниной - 168 см. У нее среднее телосложение, черные волосы, «рваная» стрижка, серо-зеленые глаза и пирсинг нижней губы. В день исчезновения на девушке были черная куртка, белая кофта, серые брюки и серые сапоги.

Рост Александры Сидоренко - 160 см. У нее среднее телосложение, темно-русые волосы, стрижка с прямой челкой и серо-зеленые глаза. На девушке были короткая коричневая куртка, брюки в коричнево-белую клетку, розовая футболка и светло-коричневые сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.