В Каменском районе в ДТП погибла женщина-водитель

В ночь на воскресенье, 22 марта, в Каменском районе Пензенской области случилось смертельное ДТП. Погибла женщина-водитель.

Авария произошла в 2:40 на 222-м километре трассы Тамбов - Пенза (недалеко от деревни Надеждинка).

Столкнулись Lada Kalina, за рулем которой находилась 50-летняя женщина, и DAF с полуприцепом «Тонар» под управлением 53-летнего мужчины.

Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.