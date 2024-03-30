Причина вызова кинологов на улицу Плеханова оказалась романтической

30.03.2024 | 14:20

В субботу, 30 марта, пензенцев встревожило появление сотрудников силовых структур и кинологов у дома № 14а на улице Плеханова.

«Дорогу перекрыли, никого не пускают. Еще присутствуют два патруля полиции. Что произошло, неизвестно», - сообщил очевидец в Сети.

Собственный источник сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ», что внимание бдительных горожан привлек подозрительный предмет, лежавший на капоте одного из припаркованных у дома автомобилей. Он и стал причиной вызова специалистов.

Однако тревога оказалась ложной. Сверток содержал коробку конфет и записку романтического содержания.

15 марта внимание прохожих привлек пакет на остановке общественного транспорта на улице Суворова. О находке люди сообщили в экстренные службы. Когда кинологи прибыли на место и начали осмотр, к остановке подошла пожилая женщина. Как выяснилось, она вернулась забрать то, что оставила по забывчивости.