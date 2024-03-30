Сетевое издание|18+|Суббота|30 мар 2024|18:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Причина вызова кинологов на улицу Плеханова оказалась романтической

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 30 марта, пензенцев встревожило появление сотрудников силовых структур и кинологов у дома № 14а на улице Плеханова.

«Дорогу перекрыли, никого не пускают. Еще присутствуют два патруля полиции. Что произошло, неизвестно», - сообщил очевидец в Сети.

Собственный источник сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ», что внимание бдительных горожан привлек подозрительный предмет, лежавший на капоте одного из припаркованных у дома автомобилей. Он и стал причиной вызова специалистов.

Однако тревога оказалась ложной. Сверток содержал коробку конфет и записку романтического содержания.

15 марта внимание прохожих привлек пакет на остановке общественного транспорта на улице Суворова. О находке люди сообщили в экстренные службы. Когда кинологи прибыли на место и начали осмотр, к остановке подошла пожилая женщина. Как выяснилось, она вернулась забрать то, что оставила по забывчивости.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Пенза новости»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте