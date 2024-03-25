Погибшая при пожаре в Белинском пенсионерка жила одна

25.03.2024 | 13:50

Следователи устанавливают обстоятельства и причину гибели 67-летней жительницы города Белинского при пожаре.

ЧП случилось утром 25 марта на улице Лермонтовской. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 5:48. Как выяснилось, загорелась крыша частного жилого дома на площади 36 кв. м.

«После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружено тело женщины. По имеющейся информации, она проживала одна», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружили. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Причина пожара сейчас устанавливается. В качестве наиболее вероятной в МЧС назвали неосторожное курение.