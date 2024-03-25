Курение: в Белинском при пожаре погибла пенсионерка

25.03.2024 | 09:53

Утром в понедельник, 25 марта, в городе Белинском случилась трагедия: при пожаре погиб человек.

Сигнал о ЧП на улице Лермонтовской поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 5:48. Загорелась крыша частного жилого дома на площади 36 кв. м.

На тушение огня выехали шестеро пожарных, привлекалось три спецмашины. Ликвидировав пламя, спасатели обнаружили тело женщины. Погибшая - 67-летняя хозяйка дома.

«Курение - одна из наиболее вероятных причин пожара», - уточнили в пресс-службе регионального управления.

В МЧС напомнили: место для курения должно быть оборудовано пепельницей; уходя из помещения, нужно убедиться, что сигарета потушена; нельзя ложиться в постель с сигаретой.