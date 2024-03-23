В Пензе автомобиль снес ограждение и оказался на газоне

23.03.2024 | 10:41

Утром субботы, 23 марта, на улице Рахманинова в Пензе случилось ДТП. Фото с места аварии опубликовано в Сети.

На снимке, сделанном в 9:20, видно, что легковой автомобиль, слетев с проезжей части, пробил металлическое ограждение и въехал на газон.

Автор уточнил, что ДТП случилось на регулируемом перекрестке возле храма Петра и Павла.

Это не первый случай, когда в Пензе автомобили таранят конструкции, разделяющие проезжую часть и пешеходные зоны.

Так, 11 ноября 2023 года в районе перекрестка улиц Суворова и Толстого такси вылетело с дороги, снесло ограждение и врезалось в забор.