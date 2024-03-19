В Пензе на улице Воровского произошел смертельный пожар

19.03.2024 | 09:08

Вечером в понедельник, 18 марта, в доме № 36 на улице Воровского в Пензе произошел пожар, при котором погибла женщина. Сообщение о возгорании спасатели получили в 23:49.

На ликвидацию пламени отправились 12 человек на двух спецмашинах.

Огонь бушевал на площади 10 кв. метров. В двухкомнатной квартире обгорела кухня, потолочные перекрытия и ванная, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Спасатели эвакуировали из дома 8 человек. После ликвидации огня они обнаружили тело женщины 1946 года рождения.

Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам.

18 марта смертельный пожар также случился в селе Канаевка Городищенского района. Загорелся частный дом на улице Солнечной. Погибла женщина 1960 года рождения.