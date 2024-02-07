В Пензе спасатели достали из Суры тело 33-летнего мужчины

Во вторник, 6 февраля, стало известно об очередной трагедии на воде в Пензе. Из Суры достали тело мужчины.
О ЧП сообщили спасатели, которые в 16:30 получили сигнал из центра обработки экстренных вызовов системы 112.
Как оказалось, в акватории реки Суры в районе проезда Литвинова был обнаружен мертвый человек.
«Спасатель по льду подошел к телу погибшего, с помощью альпинистского снаряжения оно было извлечено из воды и транспортировано к берегу, где передано сотрудникам полиции», - пояснили в ГБУ «ППСЦ».
В пресс-службе регионального УМВД России уточнили, что их о ЧП известили в 16:57. Утонувшему было 33 года. Материалы по факту случившегося переданы в Следственное управление СКР по Пензенской области.
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