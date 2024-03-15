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Происшествия

На Южной Поляне машины завалило снегом с крыши здания

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В пятницу, 15 марта, в проезде Металлистов сразу несколько автомобилей, припаркованных на обочине, завалило снегом, сошедшим с покатой крыши здания.

Под лавиной оказались как минимум пять машин, стоявших рядом с цехом фирмы, которая занимается оптовой торговлей различными изделиями.

Правые двери всех транспортных средств оказались заблокированы. Нанесен ли владельцам имущественный ущерб, неизвестно.

Чтобы вызволить авто из снежного плена, водителям пришлось вооружиться лопатами.

Случаи со сходом снега или падением сосулек на машины в Пензе нередки. Так, в 2022 году суд обязал МУП выплатить крупную сумму автовладельцу: на его Kia Cerato, припаркованный вблизи дома в 5-м Виноградном проезде, с крыши рухнула наледь.

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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