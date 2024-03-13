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Происшествия

В Пензе голосовой помощник довел автолюбительницу до беды

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Молодая автолюбительница приехала в Пензу по делам и увязла в сугробе. Туда ее завел голосовой помощник.

Днем в среду, 13 марта, сотрудники Росгвардии, которые патрулировали территорию частного сектора, заметили автомобиль, застрявший в снегу. Они немедленно поспешили на помощь.

За рулем оказалась девушка. Она объяснила, что не местная и ориентировалась в городе по инструкциям голосового помощника.

Он привел ее в частный сектор, где машина попала в снежную ловушку. Около часа автолюбительница безуспешно пыталась выбраться.

«Росгвардейцы переместили автомобиль на ровный участок дороги, после чего девушка смогла продолжить движение к месту назначения», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Источник — фото управления Росгвардии по области
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