В Пензе голосовой помощник довел автолюбительницу до беды

13.03.2024 | 18:42

Молодая автолюбительница приехала в Пензу по делам и увязла в сугробе. Туда ее завел голосовой помощник.

Днем в среду, 13 марта, сотрудники Росгвардии, которые патрулировали территорию частного сектора, заметили автомобиль, застрявший в снегу. Они немедленно поспешили на помощь.

За рулем оказалась девушка. Она объяснила, что не местная и ориентировалась в городе по инструкциям голосового помощника.

Он привел ее в частный сектор, где машина попала в снежную ловушку. Около часа автолюбительница безуспешно пыталась выбраться.

«Росгвардейцы переместили автомобиль на ровный участок дороги, после чего девушка смогла продолжить движение к месту назначения», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.