Стало известно, кто погиб в пожаре на улице Ермака

В Пензе проводится доследственная проверка по факту смертельного пожара, случившегося в ночь на 7 марта в доме на улице Ермака.
Сигнал тревоги поступил на пульт дежурного в 1:24. Пламя охватило площадь 40 квадратных метров. С огнем боролись 18 человек личного состава, привлекалось 5 единиц спецтехники.
После ликвидации открытого пламени были обнаружены два погибших. Для установления их личностей потребовалось время. Как выяснилось, пожар унес жизни мужчин 63 и 69 лет. При осмотре их тел иных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.
«Очаг возгорания находился в месте расположения печи в помещении кухни. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти мужчин и произошедшего возгорания. Назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
По результатам проверки следователь примет процессуальное решение.
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