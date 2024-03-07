В Пензе ночной пожар унес жизни двух человек

07.03.2024 | 09:07

В ночь на четверг, 7 марта, в Пензе случился пожар, при котором погибли люди.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о возгорании частного дома на улице Ермака поступил в 1:24.

На борьбу с огнем прибыли 18 человек личного состава, привлекалось 5 единиц спецтехники. Пламя охватило площадь 40 квадратных метров.

«Обнаружены два погибших, личности устанавливаются. Проводится проверка», - проинформировали в ведомстве.

Еще один пожар произошел в Пензе 6 марта. Загорелась квартира в доме № 17 на улице Герцена. На ликвидацию ЧП прибыли 13 человек на 3 спецавтомобилях. Из огня удалось спасти мужчину. Пострадавшего отправили в больницу. Вероятной причиной пожара было неосторожное курение.